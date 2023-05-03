Алаудинов: спецназ “Ахмат” и бойцы группировки “Юг” зашли на территорию мелового завода в Белогоровке

Спецназ "Ахмат" вместе с "Южной" группировкой ВС РФ продвинулись на 1,5 километра на Белогоровском направлении за несколько дней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил об успешном продвижении спецназовцев совместно с Южной группировкой ВС России на территорию мелового завода в Белогоровке в ЛНР. По его словам, всего за несколько дней бойцы продвинулись более чем на полтора километра.

“Пять суток назад спецназ "Ахмат" совместно с подразделениями 2-го Армейского корпуса пошли в наступление на Белогоровском направлении. За эти дни мы продвинулись более чем на 1,5 километра. На данный момент наши подразделения находятся на территории Мелового завода”, – рассказал Алаудинов агентству РИА Новости.

Также он отметил, что на самой территории завода и в прилегающих лесопосадках бои продолжаются.

Напомним, недавно бойцы “Ахмата” на том же Белогоровском направлении попали в окружение, и в одном здании в течение пяти дней отбивались от атак противника. Они умело использовали боеприпасы и не допустили потери выгодного положения, а позже смогли выйти из окружения.

Алаудинов отмечал, что бойцы вырвались, параллельно уничтожив множество украинских военных, чем показали свою “героическую сущность” и были представлены за это к государственным наградам.