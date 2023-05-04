Российские войска уничтожили подразделения трех бригад ВСУ на окраине Артемовска и Григоровки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в четверг, 4 мая, заявили, что российские войска поразили подразделения трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расположены в районе населенного пункта Красное, на юго-западной окраине Артемовска и Григоровки.

В российском военном ведомстве также сообщили, что в районе населенного пункта Волчанск в Харьковской области был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады украинских войск.

«В районе населенного пункта Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ», - сказано в заявлении министерства.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ сегодня, 4 мая, заявили, что российские штурмовые отряды овладели двумя кварталами в западной части Артемовска, отметив, что поддержку действиям штурмовых отрядов оказывают воздушно-десантные войска.