Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Славянска Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили в районе Славянска склад боеприпасов украинской армии, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 66 механизированной бригады ВСУ», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российскими войсками было уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск в районе Кировограда, а средствами противовоздушной обороны ВС России перехвачено девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч». Генерал-лейтенант также добавил, что в Запорожской области, ДНР и ЛНР уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Сумской области, а также перехватили четыре реактивных снаряда HIMARS и одну управляемую авиационную бомбу JDAM производства США.