Цветы доставили к дому певицы Аллы Пугачевой в Москве Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Букет цветов доставили в четверг, 4 мая, к дому Аллы Пугачевой. Телеканал «Звезда» не исключает, что певица отвезет его на могилу модельера Вячеслава Зайцева.

В свою очередь, женщина, которая осуществляла доставку цветов, отказалась подтвердить, что заказ действительно оформила Алла Пугачева.

Как ранее писал сайт KP.RU, в среду, 3 мая, Алла Пугачева вернулась в Россию. О возвращении певицы сообщила ее помощница Елена Чупракова, которая не стала раскрывать причины возвращения Пугачевой в Москву. В то же время в окружении звезды заявили, что Алла Борисовна прилетела на похороны модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

Напомним, в четверг, 4 мая, прошли похороны и прощание с российским модельером Вячеславом Зайцевым. Сайт KP.RU вел онлайн-трансляцию прощания с народным художником РФ.

Прощание с Зайцевым прошло в Соборе Троицы Живоначальной, расположенном в Щелково в Московской области. Похоронили модельера на Жегаловском кладбище, которое находится в том же городе.