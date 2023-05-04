Глава нацразведки США заявила о неспособности Вашингтона прекратить сближение России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не думают, что им удастся прекратить дальнейшее сближение России и Китая, заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.

«Маловероятно, что нам удастся увести их с курса дальнейшего сближения в предстоящие годы», – сказала она во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

Как отметила Хейнс, Вашингтон давно признавал укрепление отношений Москвы и Пекина. С началом конфликта на Украине их партнерство в определенной степени ускорилось, считает глава американской нацразведки. В то же время она высказала мнение, что сближение России и КНР будет иметь пределы, которые не позволят им добиться того же уровня близких отношений, как у стран НАТО.

Как писал сайт KP.RU, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал союз России с Китаем главным вызовом для Соединенных Штатов. По его мнению, РФ и КНР являются для Вашингтона стратегическими конкурентами. Глава Госдепа призвал Сенат США учитывать это при формировании бюджета.