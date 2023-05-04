Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил об уничтожении беспилотника в районе аэродрома Бельбек Фото: REUTERS

Силами противовоздушной обороны вечером в четверг, 4 мая, был сбит беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек в Севастополе. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Около 19.00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек», - написал Развозжаев.

Он подчеркнул, что ни один из объектов не получил повреждения, ситуация находится под контролем.

Как ранее писал сайт KP.RU, 2 мая сообщалось сразу о двух сбитых БПЛА в районе Севастополя. Так, Черноморский флот совместно силами противовоздушной обороны отражали атаку на внешнем рейде в Севастополе, в результате был сбит один дрон. Позже Развозжаев сообщил, что ПВО уничтожили еще один беспилотник, который совершал попытку подлета к Севастопольской бухте. Отмечалось, что безопасности жителей города ничего не угрожает.