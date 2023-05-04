Лавров обсудил мирное урегулирование конфликта на Украине с главой МИД Китая Цинь Ганом Фото: пресс-служба МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил мирное урегулирование конфликта на Украине с главой МИД Китая Цинь Ганом.

Как сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства, встреча министров прошла в индийском штате Гоа на полях заседания Совета глава МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Кроме украинского кризиса, дипломаты рассмотрели двусторонние отношения РФ и КНР, подтвердив настрой на укрепление взаимной координации в ООН, ШОС, БРИКС, G20 и других международных организациях.

«Министры высоко оценили динамику развития российско-китайских отношений на фоне усиливающейся геополитической нестабильности. Рассмотрен ряд актуальных тем двусторонней повестки, включая отдельные проекты сотрудничества в практических областях», – сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международным проблемам с акцентом на положение дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Особенное внимание Лавров и Ган уделили активизации деятельности внерегиональных стран по созданию различных блоков, которые подрывают безопасность и стабильность в АТР, уточнили в российском МИД.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином поддержал план Пекина по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что этот план может быть взять за основу, но только когда к нему будут готовы на Запада и в Киеве.