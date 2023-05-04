Члена российской делегации госпитализировали после нападения на заседании ПАЧЭС в Анкаре

Представителем Украины совершено нападение на члена российской делегации

Член российской делегации находится в больнице после того, как на него было совершено нападение представителем Украины на заседании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в столице Турции. Об этом KP.RU сообщили в российском посольстве в Анкаре.

«Представителем Украины совершено нападение на члена российской делегации. Он находится в больнице, где проходит необходимое обследование», - сказал представитель посольства.

В ведомстве добавили, что пострадавшему также была оказана консульская помощь.

«К этому вопиющему случаю привлечено внимание турецких властей. Выражаем надежду, что виновные понесут заслуженное наказание», - заявили в посольстве.

Напомним, в четверг, 4 мая, член украинской делегации в коридоре гостиницы, в которой проходит заседание ПАЧЭС, напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутаты Верховной рады Украины на проходящем в Анкаре саммите ПАЧЭС устроили провокацию, пытаясь сорвать выступление главы делегации РФ. Однако последнее им не удалось, действия украинской делегации пресек председательствующий на заседании спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп.