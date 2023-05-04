Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 мая 2023 18:08

Небензя предсказал закат «мира по-американски»

Вопрос о том, как будет выглядеть обновленная система международных отношений, остается открытым, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Небензя предсказал закат «мира по-американски»

Небензя предсказал закат «мира по-американски»

Фото: REUTERS

Доминирование Запада и так называемый «мир по-американски» близятся к закату, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Вопрос о том, куда мы дрейфуем и как будет выглядеть обновленная система международных отношений, сегодня остается открытым. Ясно одно – мир больше не будет однополярным и западное доминирование или мир по-американски идет к закату», – заявил он на заседании Совбеза ООН.

По мнению дипломата, системные и последовательные действия США и их союзников по созданию на границах РФ «русофобского и неонацистского образования» привели к глубокому кризису системы международных отношений.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться, а противники этого процесса проиграют.

До этого глава государства выразил уверенность, что мир становится по-настоящему многополярным, и заметную роль в этом процессе играет Азия.