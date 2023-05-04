Небензя предсказал закат «мира по-американски» Фото: REUTERS

Доминирование Запада и так называемый «мир по-американски» близятся к закату, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Вопрос о том, куда мы дрейфуем и как будет выглядеть обновленная система международных отношений, сегодня остается открытым. Ясно одно – мир больше не будет однополярным и западное доминирование или мир по-американски идет к закату», – заявил он на заседании Совбеза ООН.

По мнению дипломата, системные и последовательные действия США и их союзников по созданию на границах РФ «русофобского и неонацистского образования» привели к глубокому кризису системы международных отношений.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин высказал мнение, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться, а противники этого процесса проиграют.

До этого глава государства выразил уверенность, что мир становится по-настоящему многополярным, и заметную роль в этом процессе играет Азия.