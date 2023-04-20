Путин спрогнозировал усиление тренда на многополярность в мире Фото: REUTERS

Тренд на многополярность в мире будет усиливаться, и противники этого проиграют, считает президент России Владимир Путин.

«Этот тренд – тенденция к многополярности в мире – неизбежен. Он будет только усиливаться. И те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать», – заявил глава государства в ходе заседания Совета по местному самоуправлению.

По словам российского лидера, это факт такой же, как восход солнца.

Напомним, ранее Путин выразил уверенность, что мир становится по-настоящему многополярным, и заметную роль в этом процессе играет Азия.

Как писал сайт KP.RU, президент заявлял, что в данный момент происходит трансформация мироустройства. По его словам, мир движется к многополярности, а подход к полицентричности в мире расширяется, хоть и наталкивается на сопротивление тех, кто старается сохранить роль гегемона в мировых делах.