Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки Фото: ru.wikipedia.org

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Уровень воды в водохранилище с момента антирекорда, который был зимой, поднялся до критической отметки. Вода поднялась на 17 метров и на 2,5 метра выше нормы в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Рогов, эти населенные пункты, находящиеся на левом берегу Днепра, от подтопления защищает дамба, которую может прорвать. В этом случае в зоне подтопления окажутся десятки тысяч жителей, предупредил член администрации Запорожья.

Напомним, ранее власти Запорожья потребовали от Киева разблокировать Каховское водохранилище, предупредив об угрозе экологической катастрофы для местной фауны и работы Запорожской АЭС,