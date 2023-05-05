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НовостиВ мире5 мая 2023 1:57

В Гватемале эвакуируют 900 семей из-за извержения вулкана Фуэго

Столбы пепла и газа поднимаются на высоту более шести километров
Мария ПАВЛОВА
В Гватемале эвакуируют 900 семей из-за извержения вулкана. Фото носит иллюстративный характер.

В Гватемале эвакуируют 900 семей из-за извержения вулкана. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: REUTERS

В Гватемале началась эвакуация жителей муниципалитета Сан-Педро-Йепокапа из-за извержения вулкана Фуэго. Об этом сообщает национальная служба чрезвычайных ситуаций этой страны Conred.

В пресс-релизе сообщается, что эвакуируются жители четырех населенных пунктов, которые оказались в опасной зоне. Всего убежища примут около 900 семей.

Извержение вулкана Фуэго сопровождается потоками лавы на восточном и западном склонах, столбы пепла и газа выбрасываются на высоту более шести километров.

Напомним, в 2018 году из-за извержения Фуэго в Гватемале погибли около трехсот человек.

Вулкан извергался также в 2021 году.

Тем временем дальневосточные сейсмологи прогнозируют новые извержения вулкана Шивелуч. Напомним, в апреле 2023 года из-за извержения вулкана Шивелуч несколько населенных пунктов засыпало пеплом. Подробности здесь на KP.RU.