Карчаа заявил, что вероятный прорыв дамбы Каховского водохранилища может создать угрозу затопления ЗАЭС Фото: пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области

Вероятный прорыв дамбы Каховского водохранилища может создать угрозу затопления на территории Запорожской АЭС. Могут быть затоплены силовые кабельные линии и насосные установки. Об этом рассказали ТАСС со слов советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчаа.

Он подчеркнул, что это может создать риски для эксплуатации АЭС.

Помимо этого могут оказаться затоплены минимум три крупных населенных пункта — Водяное, Благовещенка и Каменка-Днепровская. В общей сложности там проживает около 18 тысяч человек, а если не будет возможности отремонтировать дамбу и сбросить воду, то придется эвакуировать этих людей.

Ранее KP.RU писал о том, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Населенные пункты на левом берегу Днепра от подтопления защищает только дамба, которую может прорвать из-за того, что вода поднялась на 2,5 метра выше нормы.