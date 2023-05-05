Bloomberg: США добиваются встречи главы Пентагона с министром обороны Китая

США добиваются встречи главы Пентагона с министром обороны Китая Фото: REUTERS

Пентагон пытается добиться встречи министра обороны Ллойда Остина с главой Минобороны Китая Ли Шанфу в следующим месяце в Сингапуре на полях «Диалога Шангри-Ла». Об этом рассказывает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В прошлом году в рамках этого же мероприятия Остин встречался с предыдущим министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Отмечается, что в отличие от предыдущего министра обороны, Ли Шанфу находится под американскими санкциями еще с 2018 года, поэтому контакты Вашингтона и Пекина в военной сфере могут быть достаточно неловкими и натянутыми.

Ежегодный межправительственный форум по безопасности, в котором принимают участие главы Минобороны и другие военные руководители из 28 государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Она пройдет в Сингапуре со второго по четвертое июня.

Ранее Сергей Лавров обсудил мирное урегулирование конфликта на Украине с главой МИД Китая Цинь Ганом. Встреча дипломатов прошла в Индии, а во время нее они обсудили развитие российско-китайских отношений в разных областях.