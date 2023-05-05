Лавров: Зеленский делает все, чтобы уважающие себя страны не хотели с ним контактировать Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 5 мая, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы уважающие себя страны не хотели с ним контактировать.

"Зеленский делает все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ним общаться", - отметил Лавров.

При этом, министр иностранных дел добавил, что Зеленский является "марионеткой в руках Запада".

"Зеленский является "марионеткой", Россия готова к разговору с Западом, рано или поздно он состоится", - заключил глава МИД.