Лавров: Зеленский делает все, чтобы уважающие себя страны не хотели с ним контактировать
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Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 5 мая, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы уважающие себя страны не хотели с ним контактировать.
"Зеленский делает все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ним общаться", - отметил Лавров.
При этом, министр иностранных дел добавил, что Зеленский является "марионеткой в руках Запада".
"Зеленский является "марионеткой", Россия готова к разговору с Западом, рано или поздно он состоится", - заключил глава МИД.