Лавров заявил, что Россия ответит на украинский теракт конкретными действиями Фото: REUTERS

Почти все страны выразили свое осуждение по поводу украинского теракта над Кремлем. Россия непременно ответит на враждебные действия Киева конкретными действиями. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Мне кажется, уже нечего ждать новых провокаций. Зеленский и его команда делают все- в медийном пространстве и в практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Осознание этого зреет, — заявил Лавров

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