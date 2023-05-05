Лавров заявил, что решение украинского конфликта упирается не только в линию соприкосновения

Лавров заявил, что украинский конфликт носит геополитический характер Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва всегда была открыта для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, несмотря на военную поддержку Киева Западными союзниками. Однако, по его словам, решение конфликта упирается не только в линию соприкосновения.

“Видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только уперевшись в линию соприкосновения на Донбассе - как некоторые хотят заморозить эту линию и дальше начать думать, как быть в последующем”, – заявил политик на пресс-конференции.

По его словам, украинский конфликт несет геополитический характер. Лавров считает, что основной проблемой в нем является желание Запада “сохранить свою гегемонию” и продолжить диктовать всем свои условия. Лавров отметил, что все начинают понимать, что без решения данной проблемы невозможно урегулировать ни один конфликт.

Напомним, по мнению Лаврова, Западные союзники Киева являются прямыми участниками конфликта на Украине, который, давно бы закончился без их военной поддержки. Однако, по его словам, Запад просто использует киевский режим, и не только для уничтожения всего русского, но и для того, чтобы на территории Украины создавать прямые угрозы безопасности РФ.