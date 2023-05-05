Bloomberg: вступление Украины в НАТО во время конфликта может стать началом третьей мировой Фото: REUTERS

Украина не должна стать членом НАТО минимум до того момента, пока не ее территории не закончатся боевые действия. В противном случае решение о ее вступлении в альянс рискует привести к началу третьей мировой. Об этом пишет автор колонки агентства Bloomberg Андреас Клут.

Отмечается, что и без этого есть достаточно веские причины не принимать Украину в НАТО, но отталкиваясь от нынешней ситуации, ни один альянс не должен принимать страну, в то время как на ее территории ведутся боевые действия. Это противоречит и пятому уставу Североатлантического альянса.

Автор статьи отмечает, что нет никакого способа определить членство Украины в альянсе таким образом, чтобы исключить риски эскалации, а обещать «защищать» нового члена НАТО не вступая в конфликт невозможно.

Ранее Мария Захарова заявила в ответ на слова Зеленского о «четких сигналах» по вступлению в НАТО, что Польша дает самые четкие сигналы о готовности принять в себя остатки Украины.