Захарова отреагировала на призыв Зеленского дать Киеву сигнал о принятии в НАТО

Захарова заявила, Польша хочет «принимать в себя» остатки Украины Фото: пресс-служба МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв украинского лидера Владимира Зеленского дать Киеву «четкий сигнал» о принятии в НАТО. По мнению дипломата, после окончания конфликта остатки Украины хочет забрать Польша.

«Остатки Украины планирует «принимать» в себя Польша. Сигналы – четче не бывает», – написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что страна хочет получить «четкий сигнал» о том, что станет членом НАТО после завершения конфликта с Россией. По его словам, Киев осознает невозможность стать членом альянса во время боевых действий.

Как писал сайт KP.RU, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказал мнение, что власти Польши не намерены отказываться от планов по возвращению территорий западной Украины. По его словам, Варшава ждет, пока наступит крах украинской государственности, чтобы реализовать свои планы по захвату западных земель республики.