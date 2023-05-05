Путин пригласил президента Таджикистана Рахмона на празднование Дня Победы в Москве Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 5 мая, поговорил по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы российский лидер пригласил президента республики принять участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве и будут посвящены празднованию Дня Победы.

«Уважаемый Владимир Путин призвал лидера нации принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Москве», - сказано в сообщении пресс-службы Рахмона.

Кроме того, главы двух государств обменялись поздравлениями по случаю 78-ой годовщины Победы.

Также в ходе телефонного разговора Путин и Рахмон отметили положительную тенденцию в развитии российско-таджикского партнерства, а также подтвердили готовность и дальше налаживать связи в различных областях сотрудничества.

Помимо этого, президенты России и Таджикистана обсудили международные вопросы, в частности, ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана, а также расписание двусторонних мероприятий в 2023 году.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которых послений осудил атаку украинских беспилотников на Кремль. Главы двух государств также обсудили развитие российско-венесуэльского стратегического партнерства в различных сферах.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, как в России будут праздновать День Победы. Главным событием 9 мая станет военный парад, который в этом году состоится в 28 городах страны. В нем примут участие 55 тысяч военных и 1,2 тысячи единиц техники.