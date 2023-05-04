Путин обсудил с президентом Венесуэлы атаку украинских беспилотников на Кремль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, стороны обсудили атаку украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию российского лидера.

«Николас Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России», – сообщается на сайте Кремля.

Политики также рассмотрели актуальные вопросы развития российско-венесуэльского стратегического партнерства, в том числе реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на среду, 3 мая, Киев собирался нанести удар по Кремлю. В сообщении пресс-службы президента РФ говорилось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Саму атаку в Кремле назвали спланированной террористической акцией.