ФСБ России предотвратила теракт украинской разведки против одного из руководителей Запорожской АЭС

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт украинской разведки в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт украинской разведки в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции.

В ФСБ уточнили, что на территории АЭС пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, которая состояла из агентуры спецслужб Украины. Теракт пресечен на этапе его подготовки, отметили в центре общественных связей ведомства.

По информации Федеральной службы безопасности России, координация группы осуществлялась сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. Делалось это как напрямую, так и через посредницу, которая находилась в Финляндии.

По факту подготовки террористического акта завели уголовное дело. Кроме того, были взяты под арест двое участников диверсионно-террористической группы. Также сотрудники ФСБ РФ изъяли взрывное устройство, которое было готово к применению, автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему и взрывчатку.

Как писал сайт KP.RU, 26 апреля 2023 года стало известно о том, что ФСБ России предотвратила теракт в Крыму, который хотел совершить гражданин РФ на территории Военно-морского клинического госпиталя Минобороны России. Сделать он это планировал с помощью самодельной бомбы, которая была нашпигована гвоздями, а также усилена зажигательным составом для большего травмирующего эффекта.