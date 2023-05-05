Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста полностью восстановлено

На Крымском мосту восстановили второй железнодорожный путь Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что 5 мая 2023 года было восстановлено движение по второму железнодорожному пути Крымского моста.

“Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части - и тоже с опережением графика”, – сообщил Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ремонтные бригады работали круглосуточно в две смены, и заменили два пролетных строения, для возведения которых было использовано 524 тонны металлоконструкций. Также он поблагодарил всех участников работ за проявленный в ходе восстановления профессионализм.

Напомним, в октябре 2022 года по заказу главной военной разведки Украины на Крымском мосту был организован теракт. В результате взрыва и последующего пожара произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Поврежденную автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили уже к началу декабря. Президент России Владимир Путин отмечал важность сухопутной дороги, соединяющей полуостров с Россией и лично приезжал контролировать его ремонт.