Минсельхоз Молдавии намерен ввести запрет на импорт украинского зерна Фото: Николай ХИЖНЯК

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля проинформировал главу представительства ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса о намерении ввести временный запрет на ввоз украинского зерна. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Помимо этого министр сообщил, что власти готовы оказывать поддержку местным молодым аграриям.

В этом его заявлении подразумевается целый комплекс мер, которые будут направлены на сохранение конкурентной позиции аграрного сектора Молдавии. Власти планируют снизить себестоимость продукции, а также компенсировать аграриям акциз на дизельное топливо.

Боля добавил, что считает фундаментальной задачей поиск дополнительных источников для развития сельского хозяйства в стране.

Ранее KP.RU писал, что молдавские фермеры просили власти ввести запрет импорта зерна с Украины в страну. В обращении было сказано, что если запрет не будет введен, это может стать «неизбежной катастрофой» для всей отрасли в стране.