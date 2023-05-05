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НовостиВ мире5 мая 2023 12:09

Минсельхоз Молдавии намерен ввести запрет на импорт украинского зерна

Власти намерены самостоятельно оказывать поддержку местным аграриям
Роман ПОЛОСИКОВ
Минсельхоз Молдавии намерен ввести запрет на импорт украинского зерна

Минсельхоз Молдавии намерен ввести запрет на импорт украинского зерна

Фото: Николай ХИЖНЯК

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля проинформировал главу представительства ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса о намерении ввести временный запрет на ввоз украинского зерна. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Помимо этого министр сообщил, что власти готовы оказывать поддержку местным молодым аграриям.

В этом его заявлении подразумевается целый комплекс мер, которые будут направлены на сохранение конкурентной позиции аграрного сектора Молдавии. Власти планируют снизить себестоимость продукции, а также компенсировать аграриям акциз на дизельное топливо.

Боля добавил, что считает фундаментальной задачей поиск дополнительных источников для развития сельского хозяйства в стране.

Ранее KP.RU писал, что молдавские фермеры просили власти ввести запрет импорта зерна с Украины в страну. В обращении было сказано, что если запрет не будет введен, это может стать «неизбежной катастрофой» для всей отрасли в стране.