Молдавские фермеры призвали запретить импорт зерна с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ассоциация «Сила фермеров» в Молдавии призвала властей республики ввести временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, а также рапса и подсолнечника из Украины.

В обращении фермеров, опубликованном в соцсетях, говорится о том, что если власти оперативно не введут запрет на импорт этих товаров, «неизбежна катастрофа мелких и средних фермеров, одновременно затронутых множеством других кризисов».

Фермеры призывают к созданию жесткого механизма контроля за транзитом продукции из Украины для того, чтобы предотвратить контрабанду, а также просят ускорить переговоры с Евросоюзом для получения компенсаций.

«Наши власти обязаны действовать прежде всего в национальных интересах местных фермеров и сельских жителей. Экономическая дестабилизация в стране опосредованно повлияет на социальную и политическую дестабилизацию, что никак не поможет Украине», - сказано в обращении.

Напомним, в минувшую пятницу, 28 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении республики потребовать от Еврокомиссии провести проверку на предмет рыночных нарушений экспорта продовольствия из Украины. Ранее Польша, а также Венгрия и Словакия приостановили импорт отдельных продуктов из Украины из-за протестов местных фермеров, которые несли убытки.

Тем не менее, как писал сайт KP.RU, послы ЕС выступили за продление свободного ввоза товаров и продуктов с Украины, отметив, что решение приняли, несмотря на «демарш» стран Восточной Европы.