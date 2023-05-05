Песков объяснил переход активов Fortum под управление России интересами РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия Москвы в отношении финской энергетической компании Fortum осуществляются для защиты интересов РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя переход активов корпорации под управление России.

«Эти действия, прежде всего, продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные нам страны. Все действия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством», – сказал он журналистам.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 83,73% акций «Юнипро» концерна Uniper и 98,23% акций «Фортума» корпорации Fortum переходят под временное управление Росимущества.

Напомним, представители Fortum высказали протест против передачи акций своей дочерней компании под временное управление России.