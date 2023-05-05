Российские штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска

Российские штурмовые отряды продолжают освобождение Артемовска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают освобождение Артемовска.

“На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах”, – сообщили в Минобороны.

Также недалеко от Артемовска российские силы уничтожили мост в районе Часов Яра, через который украинская армия пыталась снабжать боеприпасами и осуществлять ротацию своих войск в Артемовске.

За сутки на Донецком направлении авиация ВКС России совершила семь вылетов, а артиллерийские подразделения выполнили 69 огневых задач. Потери ВСУ за сутки в этом районе составили до 300 военных и наемников, а также несколько бронемашин, одна РСЗО и два склада боеприпасов в районах Авдеевки и Краматорска.

Напомним, военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказывал, как проходит решающий штурм западных кварталов города, сколько территории находится под контролем ВСУ и как российские бойцы умудряются спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.