Российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, сорвав переброску резервов ВСУ в Артемовск Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России сорвали переброску резервов украинской армии в Артемовск, уничтожив мост в районе Часова Яра, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск», – рассказал он в ходе брифинга.

Российские штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска при поддержке подразделений ВДВ, которые сковывают действия Вооруженных сил Украины на флангах, добавил генерал-лейтенант.

Напомним, накануне в Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска поразили подразделения трех бригад ВСУ, которые были расположены в районе населенного пункта Красное, на юго-западной окраине Артемовска и Григоровки.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские штурмовые отряды овладели еще двумя кварталами Артемовска.