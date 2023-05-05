Российские войска уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские войска уничтожили до 300 военнослужащих и наемников Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация», – рассказал генерал-лейтенант на брифинге.

Как отметил представитель Минобороны РФ, в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР был уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. Кроме того, российскими войсками были поражены два склада с боеприпасами украинских подразделений у Краматорска и Авдеевки.

Как писал сайт KP.RU, накануне ВС России уничтожили на Донецком направлении более 250 украинских военных и склад боеприпасов ВСУ.