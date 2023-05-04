Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков в четверг, 4 мая, проинформировал о том, что войска РФ за прошедшие сутки уничтожили более 250 украинских военных на Донецком направлении.

«За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 255 украинских военнослужащих», - сказал Конашенков. Кроме того, по его словам, на Донецком направлении противник потерял две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Конашенков также заявил, что российским военнослужащими уничтожен склад боеприпасов украинской бригады в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.

Напомним, накануне российские войска уничтожили более 385 военнослужащих и наемников украинской армии, а также один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Тогда же были поражены подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка Донецкой Народной Республики.

Как писал сайт KP.RU, ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов опроверг слухи о том, что группа российских военнослужащих якобы была окружена в районе Белогоровки в ЛНР. По его словам, Киев стягивает силы и средства на территорию мелового завода в Белогоровке, однако российские бойцы их уничтожают.