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НовостиВ мире5 мая 2023 13:12

Чешский президент Павел подарил Зеленскому пистолет

Президент Украины получил в подарок «легендарный» CZ 75
Екатерина КОСОБОКОВА
Чешский президент Павел подарил Зеленскому пистолет. Фото: Twitter президента Чехии

Чешский президент Павел подарил Зеленскому пистолет. Фото: Twitter президента Чехии

Президент Чехии Петр Павел подарил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пистолет. Об этом он рассказал в пятницу, 5 мая, в соцсетях.

«Я вручил Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75 с серийным номером 22. Вручение Ордена Белого Льва описывает мужество, с которым он стоит во главе своего народа», — написал Павел в Twitter.

Чешский президент приложил к посту соответствующее фото, на котором он вручает подарок украинскому лидеру.

Как писал сайт KP.RU, ранее в интервью украинскому телеканалу украинский лидер рассказал, что носит при себе пистолет. Он пояснил, что тренируется в стрельбе из него.

В свою очередь, пользователи Twitter подняли на смех это заявление Зеленского. Так, ряд авторов назвали президента Украины «трусливым поросенком и мошенником». Один из пользователей напомнил, что Зеленский является «комиком», пояснив, что «этот парень просто играет роль». Некоторые же отметили, что поэтому у Зеленского есть двойник, добавив, что это «просто слова».