Шойгу проинспектировал готовность техники и вооружения для спецоперации в Южном военном округе

Шойгу проинспектировал готовность техники и вооружения для спецоперации в ЮВО Фото: пресс-служба Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил войска Южного военного округа (ЮВО), где проинспектировал готовность техники и вооружения для специальной военной операции на Украине.

«Сергей Шойгу проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения Вооруженных сил РФ в районы проведения специальной военной операции, к выполнению задач по предназначению», – сказано в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе инспекции главе ведомства были представлены новые партии современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автотранспорта для снабжения группировок российских войск. Шойгу поставил замминистра обороны РФ Алексею Кузьменкову задачу держать на особом контроле непрерывное снабжение группировок войск в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.

Как писал сайт KP.RU, в апреле Шойгу проверил несение боевого дежурства полка РВСН в Калужской области, поручив разработать программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск.