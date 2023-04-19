Шойгу проверил несение боевого дежурства полка РВСН в Калужской области

Шойгу проинспектировал полк РВСН в Калужской области Фото: кадр видео

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства ракетного соединения РВСН в Калужской области. В ходе проверки ему показали боевые возможности пусковой ракетной установки шахтного базирования и работу новейшего дистанционного защитного модуля.

Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев доложил Шойгу о перевооружении подразделений РВСН новыми комплексами “Ярс”, а также о создании современной инфраструктуры и комфортных условий несения боевого дежурства.

“Шойгу поставил задачи по организации разработки и внедрению в программы боевой подготовки новых форм и способов действий войск”, – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Напомним, недавно “по тревоге” в полном составе был поднят Тихоокеанский флот. Масштабные учения прошли в рамках практики внезапных проверок боевой готовности. Вместе с флотом в рамках проверки были подняты несколько дальних бомбардировщиков стратегической авиации ВКС РФ. На Западе пролет Ту-95МС над Беринговым и Охотскими морями назвали демонстрацией “ужасающей силы” и предупреждением Владимира Путина Западу из-за их позиции в украинском конфликте.