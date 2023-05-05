Украинский генерал заявил, что среди военных ВСУ растет недовольство действиями Зеленского Фото: REUTERS

Украинский генерал-майор Сергей Кривонос сообщил, что солдаты устали от боевых действий, а вместо слов поддержки они слышат от президента страны Владимира Зеленского только общие фразы. Кривонос уточнил, что пока военные ВСУ молчат, но их терпение подходит к концу.

В интервью телеканалу «Прямой» генерал-майор отметил, что власти Украины не могут полностью обеспечить все потребности бойцов. По словам Кривоноса, военнослужащие замечают, что закон не на их стороне. Все это может привести к протестам против киевского правительства, рассуждает генерал.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что солдаты ВСУ все чаще начинают складывать оружие и переходить на сторону России, по крайней мере, в Запорожской области. Как пример, Рогов привел случай, когда восемь солдат из 110-ой бригады теробороны Вооруженных сил Украины добровольно сдались в российский плен.

Кроме того, Рогов отметил, что власти Украины хорошо осознают пророссийскую позицию жителей восточной части страны, поэтому присылают в Запорожскую область людей из Западной Украины.