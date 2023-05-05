Московский суд арестовал режиссера Евгению Беркович, подозреваемую в оправдании терроризма. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу, 5 мая, арестовал театрального режиссера Евгению Беркович, которая подозревается в оправдании терроризма.

«Суд постановил ходатайство следователя по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве удовлетворить. Избрать Беркович меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 июля», — цитирует судью ТАСС.

Адвокат режиссера сообщила, что сторона защиты намерена обжаловать данное решение суда. Свою вину Беркович не признает.

Ранее против Беркович завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма из-за ее спектакля, сценарий к которому написала драматург Светлана Петрийчук. Последняя также проходит подозреваемой по делу.

Как писал сайт KP.RU, ранее следователи возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении актера Алексея Панина, который с 2020 года живет в Испании. Поводом для этого стали высказывания артиста о теракте на Крымском мосту. Подробности дела не раскрывались.