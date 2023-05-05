Купол сенатского дворца Кремля восстановлен после атаки украинских дронов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты завершили работы по восстановлению купола сенатского дворца Кремля после атаки украинских беспилотников.

«Два медных листа заменены, работы завершены», – сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на среду, 3 мая, Киев собирался нанести удар по Кремлю. В сообщении пресс-службы президента РФ говорилось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Саму атаку в Кремле назвали спланированной террористической акцией.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о непричастности Киева к атаке беспилотников на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь высказал мнение, что за этим инцидентом стоят США.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Москва ответит на атаку украинских дронов конкретными действиями.