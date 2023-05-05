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НовостиПолитика5 мая 2023 16:39

Купол сенатского дворца Кремля восстановлен после атаки украинских дронов

Были заменены два медных листа
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Купол сенатского дворца Кремля восстановлен после атаки украинских дронов

Купол сенатского дворца Кремля восстановлен после атаки украинских дронов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты завершили работы по восстановлению купола сенатского дворца Кремля после атаки украинских беспилотников.

«Два медных листа заменены, работы завершены», – сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на среду, 3 мая, Киев собирался нанести удар по Кремлю. В сообщении пресс-службы президента РФ говорилось, что российские военные и спецслужбы вывели из строя два беспилотника. Саму атаку в Кремле назвали спланированной террористической акцией.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о непричастности Киева к атаке беспилотников на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь высказал мнение, что за этим инцидентом стоят США.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Москва ответит на атаку украинских дронов конкретными действиями.