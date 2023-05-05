США передадут Польше боевые вертолеты Apache Фото: REUTERS

Соединенные Штаты передадут Польше боевые вертолеты Apache, сообщил глава польского Министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

«Мы получили заверения в том, что армия США предоставит нам Apache из собственных запасов еще до подписания контракта на их покупку для нужд Войска польского», – рассказал он журналистам.

По словам министра, вертолеты будут отправлены в 18 механизированную дивизию на восточный фланг НАТО, чтобы «обеспечить закрытие «Брестских ворот». Блащак уточнил, что США предоставят Польше восемь машин, при этом они вряд ли будут переданы до конца этого года, поскольку польским пилотам и техникам нужно обучиться управлению вертолетами.

Напомним, ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что запасы военной техники на складах альянса уменьшаются в связи с оказываемой Украине помощью.