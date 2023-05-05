Психолог дала советы, как избавиться от проблем с бессонницей Фото: Евгения ГУСЕВА

Проблемы со сном знакомы многим людям, чаще всего, они связаны с нарушением распорядка дня.

Психолог Евгения Пименова дала совет, как выровнять ситуацию избавиться от сложностей.

Важно соблюдать цифровую гигиену. За 1-2 часа до сна не пользоваться гаджетами. Смотреть сериалы и принимать пищу тоже не рекомендуется, тогда можно будет заснуть без труда.

- Наладьте режим сна и бодрствования. Не смотрите сериалы, если уже почувствовали сонливость, позже уснуть будет еще тяжелее, - советует эксперт в беседе с NEWS.ru.

Важно ложиться спать в одно и тоже время. Лучше перед сном пройтись по улице, подыхать свежим воздухом.

Вечерняя еда играет большую роль в качестве сна. Сладкое и жирное может вызывать стимулирующее действие. Тогда организму трудно настроиться на сон. Помните, что в ночные часы все тело должно отдыхать, а если был поздний ужин, то желудок тратит силы на переваривание пищи.

Смартфоны, планшеты, просмотр ТВ сыграют дурную службу – они перевозбуждают нервную систему. Стоит также исключить интеллектуальные и физические нагрузки.

- Создайте ритуалы перед сном. Свечи, книга, спокойная музыка, медитация. Это станет сигналом для психики, что пока отходить ко сну, - заключила эксперт.