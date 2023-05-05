«Артподготовка»* планировала фейковую акцию на День Победы для осложнения работы ПВО

В России задержали членов террористической организации, которые фейковой акцией хотели помешать работе систем ПВО. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правоохранительные органы задержали пятерых участников организации «Артподготовка»*, которые планировали провести 9 мая фейковую акцию, которая могла осложнить работу систем ПВО.

Суть провокации заключалась в том, чтобы организовать массовый запуск в российских городах связок воздушных шаров с привязанными полосками фольги. Члены организации разослали письма якобы от лица правительства Москвы и движения «Бессмертный полк» в столичные учреждения образования, в которых требовали организовать подобные акции. Письма рассылались с подставного электронного адреса.

«Задержано пять ее участников из числа организаторов, у них изъяты средства связи и компьютерная техника, а также фрагменты фольги», - рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, добавив, что обыски у активистов организации прошли в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем власти Петербурга предложили размещать портреты ветеранов для «Бессмертного полка» на бейджах, футболках и автомобилях. Живые шествия с портретами на штендерах отменили по всей России.

Ранее ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл высказал мнение, что у американских истребителей F-16 «нет шансов на успех» в случае совершения полетов над Украиной. Эксперт подчеркнул, что такие истребители не смогут преодолеть российские системы ПВО С-400.

*Организация признана террористической, запрещена в России.