В США рассказали, почему американские истребители F-16 будут бесполезны для ВВС Украины

Бывший пилот рассказал об уязвимости истребителя F-16 перед российскими системами ПВО. Фото: REUTERS

У американских истребителей F-16 «нет шансов на успех» в случае совершения полетов над Украиной. Такое мнение высказал ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл, подчеркнув, что такие истребители не смогут преодолеть российские системы ПВО С-400.

Если Запад предоставит Украине F-16, это никак не повлияет на ход боевых действий и не даст Украине дополнительных шансов в случае предполагаемого весеннего контрнаступления, сделал вывод Венейбл в интервью изданию Business Insider.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки американских истребителей F-16 зависят от результатов предстоящего контрнаступления ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что надеется получить боевые самолеты после начала контрнаступления Вооруженных сил страны.

В то же время президент Финляндии заявил о невозможности передать Киеву истребители Hornet в ближайшие годы.