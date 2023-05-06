В Берлине разрешили использовать флаг Украины 8 и 9 мая

В Германии разрешили демонстрацию украинского флага 8 и 9 мая в Берлине около советских мемориалов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Берлине отменили решение о запрете на демонстрацию украинского флага около советских мемориалов 8 и 9 мая. Об этом написал в Twitter адвокат Патрик Хайнеманн. Ранее адвокат подал иск против данного запрета.

По словам Хайнеманна, такое решение принял административный суд Берлина.

«Удалось доказать незаконность запрета флагов Украины со стороны полиции Берлина 8 и 9 мая», - написал адвокат.

В то же время запрет на демонстрацию российского и советского флагов около этих мемориалов в период с 8 по 9 мая сохраняется.

Напомним, ранее сайт берлинской полиции сообщил, что в германской столице решили сохранить запрет на ношение символики флагов и символики Российской Федерации, а также СССР и Украины у советских мемориалов 8 и 9 мая. Уточнялось, что запрет не будет распространяться на дипломатов и ветеранов.

Каждый год 9 мая отмечается один из самых важных праздников в нашей стране — День Победы в Великой Отечественной войне. История и традиции праздника здесь на KP.RU.

Тем временем украинская делегация напала на российских дипломатов на саммите в Турции. Украинцы трясли флагом и бросались с кулаками на российских делегатов.