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НовостиВ мире5 мая 2023 11:04

Власти Берлина не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая

Подобный запрет в столице Германии будет действовать второй год подряд
Роман ПОЛОСИКОВ
Власти Берлина не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая

Власти Берлина не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Берлине решили сохранить запрет на ношение символики флагов и символики Российской Федерации, а также СССР и Украины у советских мемориалов 8 и 9 мая. Об этом сообщили на сайте берлинской полиции.

Запрет не будет распространяться только на дипломатов и ветеранов.

Подобный запрет будет действовать уже второй год подряд. В заявлении органов правопорядка отметили, что достойное воздание чести павшим воинам Советской Армии будет находиться в центре внимания в эти дни, а согласно германо-российскому соглашению, они обязаны охранять все советские мемориалы.

Ранее стало известно, что Кремль будет принимать усиленные меры для обеспечения безопасности во время Парада Победы на Красной площади. Никаких изменений в программе парада не планируется. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 6 по 9 мая.