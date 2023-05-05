Власти Берлина не разрешили использовать флаги России, СССР и Украины 8 и 9 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Берлине решили сохранить запрет на ношение символики флагов и символики Российской Федерации, а также СССР и Украины у советских мемориалов 8 и 9 мая. Об этом сообщили на сайте берлинской полиции.

Запрет не будет распространяться только на дипломатов и ветеранов.

Подобный запрет будет действовать уже второй год подряд. В заявлении органов правопорядка отметили, что достойное воздание чести павшим воинам Советской Армии будет находиться в центре внимания в эти дни, а согласно германо-российскому соглашению, они обязаны охранять все советские мемориалы.

Ранее стало известно, что Кремль будет принимать усиленные меры для обеспечения безопасности во время Парада Победы на Красной площади. Никаких изменений в программе парада не планируется. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 6 по 9 мая.