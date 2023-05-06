Украинское Минобороны высмеяли после обращения к королю Великобритании Карлу III

Украинцев высмеяли за изображение корола Британии в цветах украинского флага с истребителем в руке. Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Twitter бурно отреагировали на обращение украинского МО к британскому королю Карлу III. Ранее украинское оборонное ведомство опубликовало пост с изображением британского монарха в одежде цветов украинского флага и с истребителем в руках. Изображение сопровождалось фразой «Боже, храни короля». Пользователи платформы раскритиковали послание украинского минобороны.

Пользователи социальной сети указали, что британский король предпочел бы держать в руках голубя мира, а не военный самолет и призвали не давать больше никакого оружия Украине. Также украинцам напомнили, что Карл III не является их королем.

Напомним, коронация Карла III пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Монарх пообещал, что его коронация будет скромнее торжеств в честь его матери Елизаветы II в 1953 году и обойдется казне дешевле.

Ранее появились слухи, что украинский президент и члены его семьи тайно получили британские паспорта.