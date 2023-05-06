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НовостиВ мире6 мая 2023 5:12

Страны ЕС готовы платить украинским беженцам, чтобы те уехали домой

Irish Examiner: Страны ЕС готовы платить украинским беженцам, чтобы они вернулись домой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Страны ЕС готовы платить украинским беженцам, чтобы те уехали домой

Страны ЕС готовы платить украинским беженцам, чтобы те уехали домой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз предложил странам-членам объединения платить украинским беженцам для того, чтобы мотивировать их возвращаться на родину. Об этом пишет ирландская газета Irish Examiner.

Как сообщается, украинским гражданам предоставлено убежище в Европейском союза до марта 2024 года, однако возможно и продление до марта 2025 года. Украинцы, которые смогли найти работу или начать обучение, смогут возможность получить вид на жительство. Евросоюз также совместно с Киевом собирается разработать программу реинтеграции украинцев.

Еще одна стратегия подразумевает «стимулирование добровольного возвращения». «Мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой», - передает издание

Уточняется, что украинцам будут предоставлены постоянные выплаты в течение определенного периода времени для того, чтобы обеспечить их безопасность на Украине.

Напомним, накануне мэр венгерской деревни потребовал от украинских беженцев уехать на родину после нападений на женщин, а также призвал правоохранителей к решительным действиям для защиты местных жителей.