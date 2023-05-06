Страны ЕС готовы платить украинским беженцам, чтобы те уехали домой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз предложил странам-членам объединения платить украинским беженцам для того, чтобы мотивировать их возвращаться на родину. Об этом пишет ирландская газета Irish Examiner.

Как сообщается, украинским гражданам предоставлено убежище в Европейском союза до марта 2024 года, однако возможно и продление до марта 2025 года. Украинцы, которые смогли найти работу или начать обучение, смогут возможность получить вид на жительство. Евросоюз также совместно с Киевом собирается разработать программу реинтеграции украинцев.

Еще одна стратегия подразумевает «стимулирование добровольного возвращения». «Мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой», - передает издание

Уточняется, что украинцам будут предоставлены постоянные выплаты в течение определенного периода времени для того, чтобы обеспечить их безопасность на Украине.

Напомним, накануне мэр венгерской деревни потребовал от украинских беженцев уехать на родину после нападений на женщин, а также призвал правоохранителей к решительным действиям для защиты местных жителей.