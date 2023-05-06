Новые дроны-камикадзе «Привет-82» будут отправлять на передовую из единого хаба

K хабу подключат сразу несколько подразделений Фото: REUTERS

Новые российские дроны-камикадзе «Привет-82» будут вылетать на передовую из единых хабов, который будет расположен в тылу. Такое заявление сделал совладелец и генеральный директор конструкторского бюро (КБ) «Око» Вадим Жернов, уточнив, что такой механизм позволит разместить базу дронов в отдалении от передовой, а к хабу подключат сразу несколько подразделений.

«Так как у нашего беспилотника большая дальность хода, около 30 километров, мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. То есть старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска», - приводит РИА Новости заявление гендиректора КБ «Око».

Жернов заявил, что подразделения, которые находятся на передовой, больше не будут нуждаться в необходимости держать беспилотники и катапульту для запуска, а военному для запуска понадобятся только очки и пульт управления.

Гендиректора КБ «Око» также сообщил о завершении испытания беспилотников, а также системы «Подхват». По его словам, в течение месяца первую партию из десятков дронов отправят для на передовую.

Ранее российские конструкторы создали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе самолетного типа. Опытный образец был представлен на выставке «Экипировка» в Москве в апреле этого года.