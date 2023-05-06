Движение по Крымскому мосту восстановлено

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Министерство транспорта Крыма в субботу, 6 мая, сообщило о восстановлении движения по Крымскому мосту. Об этом сообщил советник главы республики Крым Олег Крючков.

Ранее советник главы республики, ссылаясь на данные министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, сообщил, что движение по Крымскому мосту в субботу, 6 мая, было временно приостановлено по техническим причинам, уточнив, что движение восстановят в ближайшее время.

«Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства», - было сказано в сообщении чиновника, который отмечал, что в обычном режиме работает Керченская паромная переправа, соединяющая территории Крыма и Краснодарского края.

Напомним, днем ранее, 5 мая, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о восстановлении движения по второму железнодорожному пути Крымского моста. Он отметил, что «строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект», напомнив также, что ремонтные бригады работали круглосуточно в две смены.