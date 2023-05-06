Истребитель США разбился во время тренировочного полета в Южной Корее Фото: REUTERS

В Южной Корее во время тренировочного полета в субботу, 6 мая, американский истребитель F-16 потерпел крушение. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что истребитель упал в сельскохозяйственном районе около крупной американской авиабазы Осан. Как передает телеканал, пилот смог катапультироваться и был доставлен в медицинское учреждение. Сообщается, что в результате происшествия мирные жители не пострадали, а на месте инцидента работали пожарные.

Авиабаза Осан, на которой дислоцируется подразделение Военно-космических сил (ВКС) США, расположена в 64 км от границы с Северной Кореей.

Напомним, в начале этой неделе, 1 мая, в Северной Кореи заявили, что размещение США на Корейском полуострове стратегического вооружения приводит регион на грань ядерной войны. Все произошло после того, как Вашингтон и Сеул приняли декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам ядерного планирования и ряд других шагов для демонстрации потенциала сдерживания.