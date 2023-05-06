Внешний долг к ВВП России в 2022 году упал до исторического минимума

Внешний долг к ВВП России 2022 году упал до минимальных 16,6% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам 2022 года упал до минимальных за всю историю 16,6%. Об этом говорят данные национальных центробанков и статслужб.

Как передают РИА Новости, уровень внешнего долга к ВВП в России по итогам 2022 года упал на 10 процентных пунктов - до 16,6%, что стало минимальным показателем с 2002 года.

Меньший показатель среди крупнейших мировых экономик был зарегистрирован в Китае, где данный показатель за один год уменьшился с 15,4% до 13,7%. Внешний долг по отношению к ВВП в Индии составляет 19,1%.

Наибольший показатель внешнего долга по итогу прошлого года зарегистрирован в Нидерландах - 380,5% ВВП. Также в тройку вошли Великобритания (287%) и Швейцария (280,5%). Однако, как отмечается, в данных странах показатель за год даже снизился - на 14, 29 и 16 процентных пунктов, соответственно.

Кроме того, данный показатель во Франции составляет 249%, Бельгии- 242%, Испании - 179%, Швеции - 170%, ФРГ - 159%, Норвегии - 132%, Италии - 131%.

Напомним, в минувший четверг, 4 мая, российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым назвал хорошим показателем низкий госдолг в России, который сейчас составляет 14,9%. Глава государства также обратил внимание на то, что показатели по госдолгу в России значительно лучше, чем в ряде других стран.