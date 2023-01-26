Писатель Захар Прилепин отправился добровольцем в зону спецоперации

Захар Прилепин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский писатель Захар Прилепин отправился в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили на заседании президиума партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой он является.

Ране Прилепин заключил контракт с Росгвардией.

- Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службой войск нацгвардии РФ и уже отправился в зону СВО для прохождения службы и выполнения боевых задач, - говорится в сообщении пресс-службы Прилепина.

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