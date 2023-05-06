Песков призвал дождаться информации от правоохранителей по покушению на Захара Прилепина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал покушение на российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина, которое произошло в субботу, 6 мая. Официальный представитель Кремля отметил, что в курсе случившегося, но призвал дождаться официальной информации от правоохранительных органов, чтобы делать какие-то выводы.

"Неизвестно. Надо сначала получить информацию от правоохранительных органов", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков нашему агентству, отвечая на вопрос РИА Новости, считает ли Кремль покушение на Прилепина терактом со стороны Киева.

Как ранее писал сайт kp.ru, машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб на месте. Сам Прилепин жив. По существующей на данный момент информации, писатель тяжело ранен.

Чудом при подрыве машины не пострадала дочь Прилепина - незадолго до случившегося он высадил ее из машины.